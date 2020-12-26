نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليستر سيتي ينجو من الخسارة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتنص ليستر سيتي تعادلًا مثيرًا أمام ضيفه مانشستر يونايتد 2-2 اليوم السبت، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 23، ثم أدرك هارفي بارنيس التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، تقدم مانشستر يونايتد مجددا بهدف سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة 79، ثم أدرك النجم جيمي فاردي التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 85.

وحافظ ليستر سيتي بذلك على موقعه في المركز الثاني رافعا رصيده إلى 28 نقطة، كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث.

ويمتلك حامل اللقب ليفربول فرصة لتعزيز موقعه في الصدارة عبر مباراته في المرحلة، المقررة غداً الأحد أمام ويست برومويتش ألبيون.