نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن نتيجة مسحة موسيماني وثلاثي الأهلي خلال ساعات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن نتيجة المسحة الطبية للمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني وثلاثي الفريق؛ رامي ربيعة وأفشة وعمرو السولية، سوف تظهر مساء اليوم السبت، وقال مدير الكرة إنه متواصل بشكل دائم مع الرباعي للاطمئنان على حالتهم الصحية والطبية.
وأوضح مدير الكرة أن الرباعي أجرى مسحة طبية جديدة خلال الساعات الماضية على أن تظهر نتيجتها مساء اليوم؛ لتحديد موعد عودتهم للفريق من جديد.
وفي سياق أخر، واصل الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وخاض الثنائي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم»، بالإضافة إلى بعض فقرات الجري والتأهيل في الملعب.
ويؤدي «نيدفيد» و«محمود» برنامجا تأهيليا خلال الفترة الحالية، قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية، وفقا للبرنامج العلاجي المحدد لكل منهما.
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.