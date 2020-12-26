نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن نتيجة مسحة موسيماني وثلاثي الأهلي خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن نتيجة المسحة الطبية للمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني وثلاثي الفريق؛ رامي ربيعة وأفشة وعمرو السولية، سوف تظهر مساء اليوم السبت، وقال مدير الكرة إنه متواصل بشكل دائم مع الرباعي للاطمئنان على حالتهم الصحية والطبية.

‎وأوضح مدير الكرة أن الرباعي أجرى مسحة طبية جديدة خلال الساعات الماضية على أن تظهر نتيجتها مساء اليوم؛ لتحديد موعد عودتهم للفريق من جديد.

وفي سياق أخر، واصل الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض الثنائي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم»، بالإضافة إلى بعض فقرات الجري والتأهيل في الملعب.

ويؤدي «نيدفيد» و«محمود» برنامجا تأهيليا خلال الفترة الحالية، قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية، وفقا للبرنامج العلاجي المحدد لكل منهما.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.