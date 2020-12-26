نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك عن بيع مصطفى محمد: "نحتاج إلى كل دولار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن العروض التي تلقاها النجم مصطفى محمد في الفترة الماضية.

وقال سالم في تصريحات لقناة ام بي سي مصر اليوم: "مصطفى محمد تلقى عروضًا من أندية فرنسية وبرتغالية وتركية للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "اللاعب مصطفى محمد تلقى عروضا لا ترقى لطموحات الزمالك فقد جاء العرض الأخير مقابل 3.5 ملايين دولار وهو مبلغ لا نراه مناسبا".

وأضاف: "الزمالك لا يوافق على بيع مصطفى محمد في الوقت الحالي، ولن نبيعه بأقل من 10 ملايين دولار في الفترة التي تلي الأوليمبياد".

واختتم" "النادي بحاجة إلى اللاعب في الفترة الحالية، ولن نفرط في بيعه بأقل من عرض مناسب يرضي جميع الأطراف فالنادي يحتاج إلى كل دولار".