ويلتقي الفريقان في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
ويلعب الهلال بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: حبيب الوطيان خط الدفاع: محمد البريك – جانغ هيون سو – محمد جحفلي – أمير كردي خط الوسط الدفاعي: جوستافو كوبلار – سلمان الفرج خط الوسط الهجومي: أندري كاريلو – لوسيانو فبيتو – سالم الدوسري في الهجوم: بافيتيمبي جوميز
يدخل الهلال المواجهة وهو في صدارة جدول الترتيب وبرصيده 22 نقطة من 9 مباريات، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات، وتعادل في مباراة وخسر في مثلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التشكيل .. جوميز يقود الهلال أمام الاتحاد في كلاسيكو السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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