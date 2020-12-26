سموحة 2001 يتعادل مع الإنتاج بهدف لكل فريق

تعادل فريق "2001" لكرة القدم بنادى سموحه مع ضيفه الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الجانحل ، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
بادر فريق الإنتاج بالتهديف، وتعادل اللاعب محمود رفاعى لسموحه فى الدقيقة 65 من المباراة.
يقود فريق سموحة:
الكابتن محمد فاروق مديرا فنيا ، الكابتن علاء عثمان مدرب عام، الكابتن إسلام السيد مدربا للحراس ، الكابتن محمد احمد (نونوش) إداريا للفريق ، د. محمد عادل اخصائى اصابات وتأهيل، د.أحمد سمير مخطط أحمال.
رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود صبحى، المدير الإدارى الكابتن عبد البديع حماده.
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