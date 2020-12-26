الانتاج الحربي يتقدم على المقاولون 1-0 في الشوط الاول

سجل محمد عبد المجيد لاعب الانتاج الحربي الهدف في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بعد عرضية شبراوي الذي اقتنصها عبد المجيد في مرمى ابو السعود حارس المقاولون العرب.
وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: حسن شاهين فى حراسة المرمى
رباعى خط الظهر: أمير عابد، خالد الحسينى، فاروقا نور الدين، حسن الشامى.
خط الوسط والهجوم: محمد مجلى، كريم مصطفى، وسيم النغموشى، أحمد شكرى، محمد حمدى زكى، محمد عصام.
كما أعلن مختار مختار المدير الفنى للاتاج الحربى عن تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى: أحمد يحيى ، على فتحى ، معاذ الحناوى ، محمد الشبيني ، السيد الشبراوى ، عبد الرحمن شيكا ، محمد بازوكا ، محمد فييرا ، علاء سلامة ، محمد عبد المجيد ، باسم مرسى.
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