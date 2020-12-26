الانتاج الحربي يتقدم على المقاولون 1-0 في الشوط الاول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الانتاج الحربي والمقاولون العرب بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد "الأهلي" السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل محمد عبد المجيد لاعب الانتاج الحربي الهدف في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بعد عرضية شبراوي الذي اقتنصها عبد المجيد في مرمى ابو السعود حارس المقاولون العرب.