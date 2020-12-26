توتنهام الفائز الأول.. بوكيتينو يقترب من تدريب باريس سان جيرمان

اقترب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي من تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة القادمة بعد إقالة توماس توخيل من تدريب الفريق .

وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية: "إن بوكيتينو اقترب من تولي تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة القادمة خصوصًا بعد تقاعده عن العمل منذ عام 2019".

وتابعت: "الفائز الوحيد من تلك القصة هو نادي توتنهام الإنجليزي حيث كان مسئولو الفريق يدفعون راتبه حتى الآن حتى بعد رحيله عن الفريق العام الماضي".

واختتمت: "النادي اللندني استمر في دفع راتب بوكيتينو البالغ 8.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا بسبب بند الرواتب المُدرج في العقد المربح الذي وقعه في 2018 - والذي كان يهدف إلى إبقائه في ملعب توتنهام هوتسبير حتى عام 2023".