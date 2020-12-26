ويلتقي الفريقان في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
ويشارك أحمد حجازي مدافع منتخب مصر في التشكيل الأساسي للاتحاد، ويعد هذا هو الكلاسيكو الأول لحجازي في السعودية.
ويلعب الاتحاد بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: سعود عبدالحميد – زياد المولد – أحمد حجازي – مهند القشنيطي
خط الوسط الدفاعي: كريم الأحمدي - عبد الاله الملكي
خط الوسط الهجومي: عبدالرحمن العبود - رومانيهو – عبدالعزيز البيشي
في الهجوم: بريجوفيتش
ويأتي نادي الاتحاد في المركز الخامس من ترتيب دوري محمد بن سلمان وبرصيده 14 نقطة من 9 مباريات أيضا، حيث تمكن النمور من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 وخسر مواجهة واحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجازي أساسيًا مع الاتحاد أمام الهلال في كلاسيكو السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.