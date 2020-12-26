الرياضة

النادي الفرنسي يغري مصطفى محمد بـ 4 ملايين دولار

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أخطر مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك، مسؤولي النادي الأبيض برفع نادي سانت اتيان الفرنسي لعرضه المادي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لمبلغ أربعة ملايين دولار بخلاف وضع امتيازات أخرى في العقد بقيمة مليون و500 ألف دولا، بدلا من العرض السابق الذي تقدم به النادي لضمه مقابل مليوني و500 ألف دولار.

وعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض اليوم بعد التدريب أوضح خلالها العرض الجديد من النادي الفرنسي وطالب مسؤولي نادي الزمالك بالموافقة على احترافه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان اللاعب تغيب عن تدريبات فريق في الفترة الماضية بسبب رفض الإدارة الموافقة على احترافه في ظل حاجة الفريق لخدماته ورغبة النادي في بيعه بعد دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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