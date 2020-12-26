رابطة الدوري الإنجليزي تحرم فاردي من ملاحقة صلاح على لقب الهداف .. تفاصيل

حرمت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" الهداف جيمي فاردي نجم ليستر سيتي من احتساب هدف سجله ضد مانشستر يونايتد في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم ضمن حسابات الأسبوع الـ15 ، ليبتعد عن ملاحقة الفرعون المصري محمد صلاح .

وسجل فاردي هدفًا لصالح ليستر سيتي في الدقيقة 85 بعد عرضية من آيوزي بيريز إلا أن الهدف تم احتسابه لصالح مدافع مانشستر يونايتد أكسيل توانزيبي بعدما ارتطمت الكرة في قدمه.

وظل فاردي في وصافة هدافي بريميرليج برصيد 11 هدفًا متساويًا مع الثنائي النجم الكوري الجنوبي هيونج سون مين وكالفرت لوين هداف إيفرتون، في المقابل ظل محمد صلاح في الصدارة برصيد 13 هدفًا.

ورغم احتساب هدف ليستر الثاني لصالح فاردي إلا أن الأخير يمتلك سجلًا مميزًا أمام كبار بريميرليج حيث يأتي عدد الأهداف كالتالي.:

- آرسنال (11 هدف)

- مانشستر سيتي (8 أهداف)

- ليفربول (7 أهداف)

- توتنهام هوتسبير (6 أهداف)

- مانشستر يونايتد (5 أهداف)

- تشيلسي (3 أهداف)

جدير بالذكر أن مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) ليصبح فريق الثعالب في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، في المقابل يتواجد مانشستر يونايتد ثالثًا برصيد 27 نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام بيرنلي بالأسبوع الأول ، وذلك من جدول ترتيب البريميرليج.