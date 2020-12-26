سموحة يخضع لـ «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة الزمالك.. وصرف مكافآت الفوز على دجلة

خضع لاعبو سموحة والجهاز الفني والإداري والطبي لتحليل رابيد تيست وفقا للبريتوكول المتفق عليه قبل المباريات الرسمية بـ48 ساعة استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم الاثنين المقبل .
وكان أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول قد استأنف التدريبات "أمس" بدون راحة عقب تحقيق فوز هام على وادي دجلة.
وفضل أحمد سامي أن يؤدي لاعبي سموحة الذين شاركوا في مباراة دجلة على تدريبات جري خفيفة حول الملعب وجلسات استشفاء وجاكوزي بينما حصل باقي اللاعبين على حصة تدريبية كاملة.
ومنع سفر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة خارج الإسكندرية من صرف مكافأة الفوز على دجلة ووعد بصرفها قبل مباراة الزمالك .
ويأمل أحمد سامي في تحقيق الفوز على نادي الزمالك للاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية ببطولة الدوري المصري لهذا الموسم وتحقيق طموحات الموج الأزرق .
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