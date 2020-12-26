نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وولفرهامبتون يمنع لاعبيه من التسوق خوفا من كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي ولفرهامبتون الإنجليزي منع لاعبيه من التسوق في المتاجر، وسط مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مع تزايد العدوى في أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو وموظفو الدوري الممتاز إلى اختبار كوفيد-19 مرتين أسبوعياً في مناطق تخضع لقيود المستوى الرابع بحسب لوائح السلطات البريطانية.

وكشفت الجولة الأخيرة من الفحوصات عن سبع حالات إيجابية من أصل 1569 اختباراً الإثنين. وأكد نادي مانشستر سيتي إصابة لاعبيه البرازيلي غابريال جيزوس وكايل ووكر وموظفين آخرين.

وقال مدرب ولفرهامبتون البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو قبل مباراة فريقه مع توتنهام الأحد "لدينا موظفون للذهاب للتسوق والمتاجر من أجلهم".