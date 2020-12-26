نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز العامرية والبترول والترام وتعادل مياة البحيرة ورشيد بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الحادية عشر للقسم الثالث عن تعادل المجد مع كفر بولين بهدف لكل فريق، والقباري مع بدر بدون أهداف.

وحقق فريق نهضة العامرية فوزا مستحقا على حساب فريق الدلنجات بهدفين نظيفين، وحسم التعادل السلبي لقاء مياة البحيرة مع رشيد.

وحقق فريق اسكندرية للبترول الفوز على مركز شباب المعمورة بهدفين مقابل هدف، وبنفس النتيجة تغلب الترام على مركز شباب حوش عيسى.

وتأجل غزل كفر الدوار مع ايتاى البارود والعبور مع M.V.B .