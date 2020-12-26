نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يختار بديل مصطفي محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ مسؤولو نادي الزمالك، في البحث عن بديل قوي لتعويض رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، المحتمل بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وتمسك مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض، بالرحيل عن صفوف ناديه من أجل الاحتراف الخارجي في ظلت تلقيه عدة عروض أوروبية.

وفتح مسؤولو القلعة البيضاء، ملف التفاوض مع الزامبي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة، لتدعيم خط هجومه بالميركاتو الشتوي.

ويعتبر بواليا واحد من أهداف النادي الأهلي، التي يسعى للتوقيع معها أيضًا بالفترة المقبلة، إلا أن المقابل المادي يحول دون ذلك.