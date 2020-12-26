نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز مركز شباب كوم حماده ودسوق والحامول وبلطيم والصيد وسمنود بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اسفرت نتائج الاسبوع الخامس من دوري القسم الثالث - المجموعة الثامنة - من دوري القسم الثالث

غوز فريق سيدي غازي علي الزعفران بهدف نظيف، وقد اهدر الزعفران ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز فريق سيدي غازي.

وفاز مركز شباب كوم حماده برباعية نتظيفه على فريق اتحاد بسيون.

وفاز فريق الحامول بثلاثة اهداف مقابل هدفين على فريق سبورتنج كاسل، لينجح الحامول في خطف الثلاث نقاط.

وخسر فريق مطوبس من فريق دسوق بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيد دسوق الي 5 نقاط.

وتعادل فريق نادي كوم حماده امام فريق عثماثون، بهدف لكل فريق، ليحصل كل فريق علي نقطة وحيدة

وفاز بلطيم علي شباس الشهداء بهدفين مقابل هدف، ليحتل بلطيم المركز الرابع برصيد 10 نقاط

وفاز فريق سمنود على فريق مركز شباب الحنفي بهدفين نظيفين.

بينما فاز فريق صيد المحلة علي فريق سيدي سالم بهدفين نظيفين، ليتربع علي قمة جدول ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة.

ترتيب المجموعة الثامنة



1- صيد المحلة 15 نقطة

2- شباب كوم حماده 13 نقطة

3- بلطيم 10 نقاط

4- سمنود 10 نقاط

5- سيدي غازي 8 نقاط



6- سيدي سالم 7 نقاط

7- سبورتنج كاسل 6 نقاط

8- عثماسون 6 نقاط

9- شباس الشهداء 5 نقاط

10- كوم حماده 5 نقاط

11- الحامول 5 نقاط

12- دسوق 5 نقاط

13- الحنفي 4 نقاط

14- مطوبس نقطة وحيدة

15- اتحاد بسيون نقطة وحيدة

16- الزعفران بلا نقاط