نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيرينو: أنتظر موافقة صن داونز للانتقال إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب إفريقي عن رغبته في اللعب بقميص الأهلي في الفترة القادمة.

وقال سيرينو في تصريحات صحفية اليوم إنه يأمل في ارتداء قميص الأهلي وموافقة فريقه صن داونز على عرض بطل دوري أبطال إفريقيا.

وتابع: "لا يوجد لاعب في إفريقيا لا يأمل في أن يلعب في أفضل فريق في إفريقيا بالطبع هي أمنية خاصة لي".

واختتم: "الأمر متروك لدى صن داونز وأتمنى أن يوافقوا على عرض الأهلي".

ويبحث نادي الأهلي عن التعاقد مع النجم الأوروجوياني جاستون سيرينو كونه أحد اللاعبين المميزين والذين يمكنهم تقديم الإضافة.