نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفاندوفسكي يتوج بجائزة جديدة في 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة الأنباء البولندية، تتويج روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، بجائزة أفضل رياضي في 2020.

ويعد ليفاندوفسكي ثالث بولندي في التاريخ يحصد الجائزة في نسخها الـ63، حيث أنه منذ بداية منحها في 1958 فاز بها لاعبا القوى زديشواف كيشكوفياك (1958) وإيرينا سفينسكا (1966 و1974).

ولعب ليفاندوفسكي، الذي توج مؤخرا بجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، دورا كبيرا مع بايرن هذا الموسم، حيث قاد الفريق للتتويج بثلاثية الدوري والكأس وكأس السوبر في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وحصد ليفاندوفسكي جائزة وكالة الأنباء البولندية بحصوله على 180 نقطة متفوقا على بطل العالم في الفورمولا1 لويس هاميلتون (176 نقطة) ومتسابق القفز بالزانة السويدي أرماند دوبلانتيس (169 نقطة) ولاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش (85 نقطة) ولاعب التنس الاسباني رافائيل نادال (72 نقطة).

ويحصل الفائز على أصوات 25 وكالة أنباء أوروبية من بينها وكالة أبناء بولندا.