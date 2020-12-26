الرياضة

الأهلي يُعلن شفاء موسيماني من فيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن  سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحوُّل عينة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من إيجابية إلى سلبية، ليتعافى بذلك المدير الفني من فيروس كورونا الذي أصابه قبل أيام.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن المسحة الأخيرة التي خضع لها بيتسو موسيماني جاءت سلبية، ليتعافى من كورونا ويصبح جاهزًا لقيادة تدريبات الفريق ومباريات الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الإثنين، باستاد الأهلي في السلام، ببطولة الدوري الممتاز.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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