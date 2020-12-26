نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُعلن شفاء موسيماني من فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحوُّل عينة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من إيجابية إلى سلبية، ليتعافى بذلك المدير الفني من فيروس كورونا الذي أصابه قبل أيام.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن المسحة الأخيرة التي خضع لها بيتسو موسيماني جاءت سلبية، ليتعافى من كورونا ويصبح جاهزًا لقيادة تدريبات الفريق ومباريات الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الإثنين، باستاد الأهلي في السلام، ببطولة الدوري الممتاز.