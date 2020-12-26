راشفورد يحقق رقما مميزا من مواجهة يونايتد وليستر سيتي

وانتهت المواجهة التي أقيمت على ملعب كينج باور بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وسجل راشفورد هدفه رقم 50 مع مانشستر يونايتد بالبريميرليج، وأصبح ثالث أصغر لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف مع الشياطين الحمر في البريميرليج بعمر 23 عامًا و 56 يومًا.
ويعد واين روني هو أصغر لاعب يسجل 50 هدفا للشياطين الحمر في البريميرليج بعمر (22 عاما و157 يوما)، ويأتي في المركز الثاني البرتغالي كريستيانو رونالدو بعمر (22 عاما و341 يوما).
وارتفع رصيد يونايتد بعد التعادل إلى النقطة 27 في المركز الثالث، بينما رفع ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 28 في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بـ 31 نقطة والذي سيلاقي في الجولة الحالية وست بروميتش ألبيون غدا على ملعب أنفيلد.
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