أخيرًا لقد خرج الفيروس.. أول تعليق لـ موسيماني بعد تعافيه من كورونا

أعلن الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب موسيماني "أخيرًا ، لقد خرج الفيروس من نظامي، شكرا للجميع على الحب والدعم خلال الأسبوعين الماضيين الصعبين". وتابع: "شكرًا الله، الحمد الله، لا أطيق الانتظار حتى يجتمع مع عائلة موسيماني والأهلي". أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، تحوُّل عينة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من إيجابية إلى سلبية، ليتعافى بذلك المدير الفني من فيروس كورونا الذي أصابه قبل أيام.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن المسحة الأخيرة التي خضع لها بيتسو موسيماني جاءت سلبية، ليتعافى من كورونا ويصبح جاهزًا لقيادة تدريبات الفريق ومباريات الفترة المقبلة.

وقال مصدر بالأهلي ان عينة الثلاثي عمرو السولية ورامي ربيعه ومحمد مجدي أفشه ستظهر مساء اليوم وهناك إتجاه كبير أن تكون سلبية خاصة مع زوال الأعراض .

ويستعد الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الإثنين، باستاد الأهلي في السلام، ببطولة الدوري الممتاز.



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