وشارك أحمد المحمدي في فوز أستون فيلا بعدما دخل بديلا قبل نهاية المباراة بدقائق، بينما غاب محمود تريزيجيه عن المواجهة للإصابة.
افتتح أستون فيلا التسجيل عند الدقيقة 5 عن طريق بيرتراند تراوري، بينما أضاف كورتني هوس الهدف الثاني عند الدقيقة 66، قبل أن يختتم أنور الغازي أهداف فيلا بالدقيقة 76.
ولعب فيلا المباراة منقوصا منذ الدقيقة 45، حيث تعرض تايرون مينجز مدافع الفريق للطرد.
ورفع أستون فيلا رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 25 في المركز السادس، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 18 في المركز الثالث عشر.
ومن المقرر أن يصطدم أستون فيلا بفريق تشيلسي بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستون فيلا يكتسح كريستال بالاس بثلاثية في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.