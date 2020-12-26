طبيب الزمالك يكشف موقف فرجاني ساسي.. واللاعبين المصابين بـ كورونا

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، انه تم الاطمئنان علي حالة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، وذلك بعد إصابته بكدمة تعرض لها في مران أمس.
وأضاف أسامة أن حالة ساسي جيدة، موضحا انه فضل خوض اللاعب للتدريبات في الجمانيزيوم اليوم، علي أن ينتظم بشكل طبيعي غدا الأحد في التدريبات، وعليه ستتأكد جاهزيته بشكل طبيعي.
وفيما يخص مجموعة اللاعبين المصابين بكورونا، كشف محمد أسامة أن حالتهم مستقرة، وسيخضعون لفحوص خلال الفترة المقبلة للاطمئنان عليهم ، علي ان يواصلوا البروتوكول العلاجي والعزل المنزلي خلال الوقت الحالي.
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