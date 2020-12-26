الرياضة

الزمالك ينتظر عرضا رسميا من سانت إيتيان الفرنسي بزيادة قيمة شراء مصطفى محمد

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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسوؤلي النادي، لم يتلقوا أي عروض رسمية لضم مصطفى محمد، لاعب فريق الكرة الأول خلال الفترة الحاليه.

واضاف المصدر، أن جميع العروض المالية جاءت  فقط عن طريق اللاعب وشركة التسويق، دون وجود أي خطاب رسمي من سانت إيتيان الفرنسي .

وأشار المصدر إلى أن هناك رفضا من لجنة الكرة بنادي الزمالك في جميع الأحوال لرحيل اللاعب قبل نهاية الموسم.

وأخطر مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك مسؤولي النادي الأبيض برفع نادي سانت اتيان الفرنسي لعرضه المادي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لمبلغ أربعة ملايين دولار بخلاف وضع امتيازات أخرى في العقد بقيمة مليون و500 ألف دولا، بدلا من العرض السابق الذي تقدم به النادي لضمه مقابل مليوني و500 ألف دولار.

وعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض اليوم بعد التدريب أوضح خلالها العرض الجديد من النادي الفرنسي وطالب مسؤولي نادي الزمالك بالموافقة على احترافه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان اللاعب تغيب عن تدريبات فريق في الفترة الماضية؛ بسبب رفض الإدارة الموافقة على احترافه في ظل حاجة الفريق لخدماته، ورغبة النادي في بيعه بعد دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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