كان عاما مليئا بالأحزان .. 2020 في اتحاد الكرة .. الثلاثية بديلا عن الخماسية وكورونا يهاجم الجبلاية

وقال الاتحاد في بيان إنه "في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد حاليًا لمقره الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد، التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير". أضاف البيان "يجرى حاليًا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة، وهل نجت من السرقة أثناء عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الالتراس، أم كانت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة".

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعيين لجنة ثلاثية جديدة لإدارة شئون اتحاد الكرة، وتوجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنائني.

وأعلن "الفيفا"، تعيين لجنة ثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد، وعضوية محمد الشواربي، وأحمد عوض.

كورونا بمنتخب الشباب

تعرض 16 لاعبا بصفوف منتخب الشباب إلى الإصابة بفيروس كورونا لدى تواجدهم في تونس من أجل المشاركة ضمن منافسات دورة شمال إفريقيا وعلى ضوء ذلك تم اعتبار منتخب شباب الفراعنة منسحبا من مباراتي ليبيا وتونس لعدم اكتمال النصاب القانوني للفريق وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وأظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار إيجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى إيجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.

ومن المقرر أن يسمح للاعبين ال 13 وأعضاء الجهاز الفني والإداري الذين ظهرت سلبية نتائج مسحاتهم بمغادرة فندق العزل إلى منازلهم ، فيما يستمر المصابون في فندق العزل تحت إشراف فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم وتنفيذ البرنامج العلاجي المقرر لهم. 7 قرارات للثلاثية

اتخذت اللجنة الثلاثية للجبلاية 7 قرارات فور توليها المهمة جاءت على النحو التالي:

استمرار جمال محمد علي في رئاسة بعثة الشباب

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد استمرار الدكتور جمال محمد علي في رئاسة بعثة المنتخب الوطني للشباب المشاركة حاليا في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، كما قررت اللجنة تدعيم البعثة بإداري إضافي من المقرر أن يلحق بالبعثة.

المطالبة بإعادة مباراة مصر وتونس

قدم الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب في تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب احتجاجا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس وذلك في ظل تضارب نتائج المسحات التي أجريت لعدد من لاعبي الفريق، مطالبا بإعادة المباراة.

في الوقت نفسه أرسل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد احتجاجا مماثلا باسم الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الأفريقي طالبا إعادة المباراة للأسباب نفسها.

إعادة منتخب الشباب من تونس بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل. كما أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة. فتح تحقيق في أزمة منتخب الشباب قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي: حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها. تشكيل منتخب الشباب والناشئين قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد الانتهاء من ملف تشكيل منتخبي الشباب والناشئين القادمين مواليد 2003 و2006 في أسرع وقت ممكن وذلك بعد قرار الفيفا بإلغاء كأس العالم للشباب مواليد 2001 الذي كان مقررا اقامته في إندونيسيا عام 2021 مع اسناد تنظيم كأس العالم للشباب مواليد 2003 لإندونيسيا أيضا عام 2023، كما أسند الفيفا تنظيم كأس العالم للناشئين مواليد 2006 عام 2023 لبيرو مع الغاء كأس العالم للناشئين هناك العام المقبل.

تشكيل روابط الأندية في يناير

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد توجيه الشكر للجنة مسابقات القسم الأول وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل لحين دعوة أندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة.

وأضاف مجاهد أن الإجراء نفسه سيتبع مع الأقسام الأخرى، حيث سيتم بعدها مباشرة دعوة أندية القسمين الثاني والثالث لانتخاب رابطة كل منهما لتولي شئون كلا المسابقتين.

توجيه الشكر إلى مازن مرزوق

وجهت اللجنة الشكر للجنة مسابقات القسم الأول برئاسة مازن مرزوق وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل، في حين جاء القرار الثالث بتوجيه الدعوة لأندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة.

فيفا يعتمد قائمة الحكام