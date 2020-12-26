نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يُعلن تشكيل آرسنال لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه تشيلسي، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: تيرني - بابلو ماري - هولدينج.

خط الوسط: تشاكا - محمد النني - ساكا - بيليرين.

خط الهجوم: مارتينيلي - سميث - الكسندر لاكازيت.

يذكر أن أرسنال قد خسر مباراته الماضية أمام إيفرتون، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الدوري الإنجليزي.