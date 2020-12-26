نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامبارد يُعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام منافسه أرسنال، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: جيمس - كورت زوما - تياجو سيلفا - تشيلويل.

خط الوسط: كانتي - كوفاسيتش - ماسون ماونت - بوليسيتش.

خط الهجوم: تيمو فيرنر - تامي ابراهام.

ويحتل فريق تشيلسي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يحل أرسنال في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.