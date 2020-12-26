يونايتد وليستر يتعثران بالتعادل
أفلت ليستر سيتي من الهزيمة على ملعبه تزامنا مع يوم فتح صناديق هدايا الكريسماس (بوكسينغ داي) وحقق تعادلا مثيرا أمام ضيفه مانشستر يونايتد 2 - 2 اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 23، ثم أدرك هارفي بارنيس التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 31.
وفي الشوط الثاني، تقدم مانشستر يونايتد مجددا بهدف سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة 79 ثم أدرك النجم جيمي فاردي التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 85.
وحافظ ليستر سيتي بذلك على موقعه في المركز الثاني رافعا رصيده إلى 28 نقطة كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث.
ويمتلك حامل اللقب ليفربول فرصة لتعزيز موقعه في الصدارة عبر مباراته في المرحلة، المقررة غدا الأحد أمام ويست برومويتش ألبيون.
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