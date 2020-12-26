البنك الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا للمقاولون

واصل فريق الكرة بنادي البنك الأهلي تدريباته اليومية دون راحة استعدادا لمواجهة المقاولون الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

غاب عن تدريب الفريق محمد مثناني الذي يعاني من شد بالعضلة الخلفية وأيضًا محمد مجدي الذي يشكو من شد في العضله الأمامية .

وعاد محمد دبش مدافع الفريق الذي شارك في الجولة الأولى امام وادي دجله والجولة الثانية أمام سيراميكا للتدريبات الجماعية بعد غيابه أثر اصابه في العضله الضامة.