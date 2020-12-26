العامري فاروق وطاهر أبوزيد وعلاء ميهوب في حفل نجل علاء عبدالصادق.. صور

احتفل علاء عبدالصادق المشرف علي قطاع الكرة بالأهلي السابق، بزفاف نجله أحمد في حضور عدد كبير من قيادات ورموز القلعة الحمراء. وحضر الحفل الذي أقيم بالتجمع الخامس العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق ونجوم القلعة الحمراء السابقين علاء ميهوب وأيمن شوقي وأسامة عرابي وعادل عبدالرحمن. كما حضر الحفل عبدالمنعم شطه مدير أكاديميات الأهلي وعدد كبير من مجلس إدارة الأهلي وانبي .

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