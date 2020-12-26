كلاسيكو السعودية .. الاتحاد يتقدم بهدف على الهلال في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من كلاسيكو السعودية بين الإتحاد والهلال بتقدم الأول بهدف، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا، في إطار الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان.
وجاء هدف اللقاء الوحيد حتى الآن عن طريق عبد الرحمن علي العبود في الدقيقة 20 من عمر الشوط الاول.
حراسة المرمى: حبيب الوطيان
خط الدفاع: محمد البريك – جانغ هيون سو – محمد جحفلي – أمير كردي
في الهجوم: بافيتيمبي جوميز
ودخل الهلال المواجهة وهو في صدارة جدول الترتيب وبرصيده 22 نقطة من 9 مباريات، وتمكن من الفوز في 7 مباريات، وتعادل في مباراة وخسر في مثلها.
خط الوسط الهجومي: عبدالرحمن العبود - رومانيهو – عبدالعزيز البيشي
في الهجوم: بريجوفيتش
ويأتي نادي الاتحاد في المركز الخامس من ترتيب دوري محمد بن سلمان وبرصيده 14 نقطة من 9 مباريات أيضا، حيث تمكن النمور من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 وخسر مواجهة واحدة.
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