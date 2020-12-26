5 معلومات عن مواجهة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الدوري

يحل فريق بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري الممتاز، غدًا، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من المسابقة.

موعد مباراة سيراميكا وبيراميدز

تنطلق المباراة بين الفريقين، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد السويس الجديد.

القناة الناقلة للمباراة

من المقرر أن ينقل اللقاء عبر قناة بي أون تايم سبورتس 1.

ترتيب سيراميكا وبيراميدز في جدول الدوري الممتاز

يحتل سيراميكا المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري بالعلامة الكاملة 6 نقاط من مباراتين، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الـ16 بنقطة واحدة من مباراتين أيضًا.

نتيجة مسحة بيراميدز

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سلبية مسحة جميع أفراد لاعبي فريق الكرة وخلوها من فيروس كورونا والخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز للمباراة