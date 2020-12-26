بمشاركة النني.. أرسنال يتقدم على تشيلسي بهدفين للا شيء بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال وتشيلسي بتقدم الأول بهدفين للاشئ ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا ، في إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة ضغط شديد من جانب الفرقتين محاولا كلا منهما تسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط في المباراة .

كما شهدت الدقيقة 20 ، مطالبة من جانب لاعبي البلوز بركلة جزاء للمهاجم ابراهام عقب تدخل عنيف ضده من مدافع ارسنال الا ان الحكم لم يحتسب شئ ويقرر لعب الكرة ركلة ركنية .

واضاع لاكازيت انفراد تام بالمرمى في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول حيث تلقى عرضية من الجانب الأيمن الا انه سقط وهو يسدد الكرة لتذهب بعيدًا وتخرج خارج المرمى .

وفي الدقيقة 33 استطاع الكسندر لاجازيت من تسجيل هدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعدما عرقل مدافع تشيلسي الظهير الأيسر لفريق أرسنال .

وقبل لحظات من انتهاء الشوط الأول ، سجل تشاكا هدف رائع من ركلة حرة ، حيث سدد الكرة صاروخية من فوق الحائط البشري لتسكن الشباك .

وشهد تشكيل أرسنال تواجد المصري محمد النني أساسيًا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين خلال دقائق .

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي :.

حراسة المرمى :لينو

خط الدفاع : تيرني - ماري - هولدينج

خط الوسط : ساكا - تشاكا - النني - بيليرين

الهجوم : مارتينلي - لاكازيت - رووي

بينما جاء تشكيل تشيلسي الإنجليزي كالتالي :.