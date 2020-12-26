نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يخطط لتفعيل بند شراء عقد نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يستعد لتفعيل بند الشراء النهائي في عقد نجمه الأمريكي ويستون ماكيني في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت شبكة سكاي سبورت إيطاليا إلى أن ماكيني البالغ من العمر 22 عامًا إنضم إلى يوفنتوس مطلع الموسم الحالي قادمًا من شالكه الألماني على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء وسرعان ما أثبت جدارته بارتداء قميص السيدة العجوز.

وألمحت الشبكة الإيطالية أن شارك ماكيني مع يوفنتوس حتى الآن في 14 مباراة، حيث نجح في تسجيل هدفين منهما هدف في شباك برشلونة الإسباني كما صنع هدفين آخرين.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن مسئولي يوفنتوس قرروا بالفعل دفع قيمة شراء ماكيني في عقده والتي تبلغ 18.5 مليون يورو إلى ناديه شالكه من أجل التعاقد معه بشكل نهائي.

وأفادت الشبكة الإيطالية بأن ذلك القرار جاء بناءً على طلب أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس والذي أكد لإدارة البيانكونيري أن ماكيني يعتبر مستقبل الفريق بالإضافة إلى فيدريكو كييزا في مركز خط الهجوم.

ونوهت الشبكة الإيطالية أن ماكيني انضم إلى يوفنتوس مقابل 4.5 مليون يورو لمدة موسم على سبيل الإعارة.