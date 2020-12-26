نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف قاسم يكشف عن استعدادات الزمالك لمواجهة سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق يواصل تدريباته بقوة، مشددا على أن العمل متواصل استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة في الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الإثنين المقبل بالإسكندرية.

أضاف قاسم في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي ان التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق أدي بعض التدريبات التأهيلية بجيمانيزيوم النادي اليوم ، في ظل الكدمة التي تعرض لها أمس، وتواجد بالتدريبات وتم الاطمئنان عليه، وسيتواجد بالمران خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المشرف العام بالزمالك إلى أن مصطفى محمد مهاجم الفريق شارك في جزء من مران اليوم، واستكمل باقي التدريبات بجمانيزيوم النادي، وتم الاطمئنان عليه.

واختتم أشرف قاسم تصريحاته بان الجميع لدية ثقة في جميع لاعبي الفريق، حيث نعمل بشكل مستمر علي توفير كل سبل الدعم والراحة من أجل الاستقرار وتحقيق النجاح.