النصر السعودي يفسخ تعاقده مع أمرابط من أجل هذا اللاعب

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أخر تطورات تعاقد نادي النصر، مع الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، صانع ألعاب فريق باختاكور الأوزبكي.
ويسعى مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت لحسم صفقة جلال الدين ماشاريبوف نجم وسط باختاكور الأوزبكي لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل.
ونقلًا عن موقع "سعودي سبورت"، أكدت صحيفة "الميدان الرياضي" أن إدارة النصر قررت فسخ تعاقد الدولي المغربي نور الدين أمرابط، من أجل قيد ماشاريبوف بدلا منه في الميركاتو الشتوي.
وأوضحت الصحيفة أن صاحب الـ 27 عاما، سوف يخضع غدًا الأحد للفحوصات الطبية في دبي قبل التوقيع مع الرسمي مع النصر.
ويعاني النصر رفقة البرتغالي روي فيتوريا، من فترة سيئة للغاية، حيث يحتل العالمي المركز الرابع عشر في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 8 نقاط.
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