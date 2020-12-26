أول مباراة محتملة .. مصطفى محمد يواجه البرازيلي نيمار في الدوري الفرنسي

يواجه فريق سانت إتيان الفرنسي بقيادة مدربه كلود بويل نظيره باريس سان جيرمان يوم 6 يناير القادم في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي. ومن المنتظر أن يواجه مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك البرازيلي نيمار نجم نادى باريس سان جيرمان يوم 6 يناير القادم في حال إنهاء فريق سانت إتيان صفقة انتقاله إلى صفوف الفريق خلال شهر ديسمبر الجاري. ويعاني فريق سانت إيتيان الفرنسي بقيادة كلود بويل في مركز المهاجم الصريح ويأتي في المركز الرابع بين أسوأ خطوط الهجوم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال الموسم الحالي برصيد 18 هدفًا. ويحتل سانت إتيان المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي برصيد 18 نقطة فقط بعد مرور 17 جولة من عمر المسابقة نظرا لمعاناة الفريق الفرنسي من أزمة هجومية حيث اضطر لإشراك عدد من الأجنحة وصناع اللعب في مركز المهاجم الصريح.

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