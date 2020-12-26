سانت إتيان .. مصطفى محمد ينافس 2 أفارقة وتونسيًا وإسبانيًا على قيادة هجوم النادي الفرنسي

مصطفى محمد برز بشدة كأفضل مهاجم في الآونة الأخيرة بعدما نجح في تسجيل 16 هدفا بقميص نادى الزمالك خلال الموسم الماضي بواقع 11 هدفا في الدوري المحلي وخمسة أهداف في دوري أبطال أفريقيا.

مصطفى محمد برز بشدة كأفضل مهاجم في الآونة الأخيرة بعدما نجح في تسجيل 16 هدفا بقميص نادى الزمالك خلال الموسم الماضي بواقع 11 هدفا في الدوري المحلي وخمسة أهداف في دوري أبطال أفريقيا.

إدارة القلعة البيضاء طالبت الأناكوندا بالتفكير في خوض تجربة الاحتراف بعد مشاركة اللاعب في دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها في صيف العام القادم بمدينة طوكيو لكن مهاجم الفارس الأبيض تمسك بالاحتراف وعزز مطلبه تمسك الفريق الفرنسي بالتعاقد معه نظرا لمروره بأزمة هجومية حادة لجأ معها إلى تصعيد مهاجم شاب إلى جانب الدفع بالأطراف ومنحها صبغة المهاجم الصريح.

إدارة القلعة البيضاء طالبت الأناكوندا بالتفكير في خوض تجربة الاحتراف بعد مشاركة اللاعب في دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها في صيف العام القادم بمدينة طوكيو لكن مهاجم الفارس الأبيض تمسك بالاحتراف وعزز مطلبه تمسك الفريق الفرنسي بالتعاقد معه نظرا لمروره بأزمة هجومية حادة لجأ معها إلى تصعيد مهاجم شاب إلى جانب الدفع بالأطراف ومنحها صبغة المهاجم الصريح.

مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك أخبر مسؤولي النادي الأبيض برفع نادي سانت إتيان الفرنسي لعرضه المادي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلى أربعة ملايين دولار بخلاف وضع امتيازات أخرى في العقد بقيمة مليون و500 ألف دولا، بدلا من العرض السابق الذي تقدم به النادي لضمه مقابل مليوني و500 ألف دولار.

مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك أخبر مسؤولي النادي الأبيض برفع نادي سانت إتيان الفرنسي لعرضه المادي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلى أربعة ملايين دولار بخلاف وضع امتيازات أخرى في العقد بقيمة مليون و500 ألف دولا، بدلا من العرض السابق الذي تقدم به النادي لضمه مقابل مليوني و500 ألف دولار.

تترقب جماهير نادى الزمالك حسم مصير المهاجم مصطفى محمد الذى يطلق عليه الأناكوندا والعرض الاحترافي الوارد إلى القلعة البيضاء من نادي سانت إتيان الفرنسي للحصول على خدماته.

تترقب جماهير نادى الزمالك حسم مصير المهاجم مصطفى محمد الذى يطلق عليه الأناكوندا والعرض الاحترافي الوارد إلى القلعة البيضاء من نادي سانت إتيان الفرنسي للحصول على خدماته.

وفى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي حصد لقبها منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب وتأهل خلالها المنتخب إلى أولمبياد طوكيو شهدت تتويج مصطفى محمد بلقب الهداف برصيد 4 أهداف و

وفى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي حصد لقبها منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب وتأهل خلالها المنتخب إلى أولمبياد طوكيو شهدت تتويج مصطفى محمد بلقب الهداف برصيد 4 أهداف و واصل اللاعب مسيرة التألق خلال الموسم الحالي بالدوري الممتاز ونجح في إحراز هدفين للزمالك خلال مباراتي المقاولون العرب وبيراميدز.

يعاني فريق سانت إيتيان الفرنسي بقيادة كلود بويل في مركز المهاجم الصريح ويأتي في المركز الرابع بين أسوأ خطوط الهجوم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال الموسم الحالي برصيد 18 هدفًا.

يعاني فريق سانت إيتيان الفرنسي بقيادة كلود بويل في مركز المهاجم الصريح ويأتي في المركز الرابع بين أسوأ خطوط الهجوم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال الموسم الحالي برصيد 18 هدفًا.

يحتل سانت إتيان المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي برصيد 18 نقطة فقط بعد مرور 17 جولة من عمر المسابقة نظرا لمعاناة الفريق الفرنسي من أزمة هجومية حيث اضطر لإشراك عدد من الأجنحة وصناع اللعب في مركز المهاجم الصريح.



