بعد حديث رحيله عن الريدز.. شاهد| أحدث ظهور للنجم محمد صلاح مع قطته

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :
فخر العرب - ربنا يحفظك يا محمد صلاح - منور يا ابو مكه
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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع النجم المصري مع محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة.
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