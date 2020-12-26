المحمدي يعلق على فوز أستون فيلا أمام كريستال بالاس بالبريميرليج

علق أحمد المحمدي ظهير أستون فيلا على اكتساح فريقه لكريستال بالاس بثلاثية نظيفة في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وشارك أحمد المحمدي في فوز أستون فيلا بعدما دخل بديلا لأنور الغازي قبل نهاية المباراة بأربعة دقائق، بينما غاب محمود تريزيجيه عن المواجهة للإصابة.

وكتب المحمدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":«3 أهدف و3 نقاط وشباك نظيفة.. عيد ميلاد سعيد».



ورفع أستون فيلا رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 25 في المركز السادس، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 18 في المركز الثالث عشر.



ومن المقرر أن يصطدم أستون فيلا بفريق تشيلسي بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.