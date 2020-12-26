وشارك أحمد المحمدي في فوز أستون فيلا بعدما دخل بديلا لأنور الغازي قبل نهاية المباراة بأربعة دقائق، بينما غاب محمود تريزيجيه عن المواجهة للإصابة.
وكتب المحمدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":«3 أهدف و3 نقاط وشباك نظيفة.. عيد ميلاد سعيد».
ورفع أستون فيلا رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 25 في المركز السادس، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 18 في المركز الثالث عشر.
ومن المقرر أن يصطدم أستون فيلا بفريق تشيلسي بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المحمدي يعلق على فوز أستون فيلا أمام كريستال بالاس بالبريميرليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.