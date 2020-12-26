تشكيل السيتي.. سترلينج أساسيًا ومحرز بديلا أمام نيوكاسل في البريميرليج

ويلعب مانشستر سيتي المباراة وبرصيده 23 نقطة في المركز التاسع، بينما يخوض نيوكاسل المواجهة وفي رصيده 18 نقطة بالمركز الـ 12.
ويخوض جوارديولا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: كانسلو - ستونز - دياز - أكي
خط الوسط: إلكاي جوندجان – كيفين دي بروين – رودريجو
خط الهجوم: رحيم سترلينج – فيران توريس - بيرناردو سيلفا
فيما يجلس النجم الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء بجانب كل من سيرجيو أجويرو وستيفين وزيتشينكو وميندي ولابورت وفيرناندينو وفيل فودين وبالمر.
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