بمشاركة حجازي .. الإتحاد يتعادل 1-1 مع الهلال في ديربي السعودية

انتهت مباراة كلاسيكو السعودية بين الإتحاد والهلال بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما ، في إطار الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم نادي الاتحاد في الشوط الأول بهدف عن طريق عبد الرحمن علي العبود في الدقيقة 20 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة .

وفي الشوط الثاني ، نجح صالح الشهري لاعب نادي الهلال في تسجيل هدف التعادل قبل لحظات من انتهاء الشوط الثاني والمباراة وذلك في الدقيقة 85 ، لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بين الفريقين 1-1 .

ولعب الهلال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حبيب الوطيان

خط الدفاع: محمد البريك – جانغ هيون سو – محمد جحفلي – أمير كردي

خط الوسط الدفاعي: جوستافو كوبلار – سلمان الفرج

خط الوسط الهجومي: أندري كاريلو – لوسيانو فبيتو – سالم الدوسري

في الهجوم: بافيتيمبي جوميز