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الكهرباء في مواجهة قوية ودمياط يحصل على راحة بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية و النصف من عصر الأحد ، لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات ، ويحصل فيها فريق دمياط على راحة  .

النوبة و المطرية

يتطلع خلالها فريق النوبة لحصد مزيد من النقاط ، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط ، فيما يحتل المطرية المركز الثامن برصيد 5 نقاط .

رأس البر و أبو صوير

حصل الفريق الدمياطي على راحة من المباريات خلال الجولة الماضية ، ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط ، فيما يتطلع فريق أبو صوير لحصد الفوز الأول حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة .

كهرباء الإسماعيلية و غزل دمياط

يتطلع الكهرباء لحصد الفوز للحفاظ على بقاءه بالقمة، ويمتلك 10 نقاط ، أما فريق الغزل فيمتلك 3 نقاط بالمركز العاشر .

القنطرة و غزل السويس

يسعى الأول لتعويض التعادل في اللقاء الماضي ، ويمتلك 7 نقاط بالمركز الخامس ، أما فريق الغزل فيحتل المركز الأخير بلا نقاط .

أبو شحاتة و ميت الخولي

يمتلك أبو شحاتة 7 نقاط يحتل بهم المركز السادس ، أما ميت الخولي فيسعى لتعويض التعادل في الجولة الماضية ، ويحتل المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط .

الشهداء و الرباط 

يتطلع الأول نحو الإبقاء على مستواه ، حيث يتواجد بالمركز الرابع برصيد 8 نقاط ، أما الرباط و الأنوار فلديه طموح تعويض التعادل ، ويحتل المركز السابع برصيد 6 نقاط .

بورفؤاد و سماد السويس

يسعى الفريق الأول لتعويض تعادله أمام الرباط ، حيث يمتلك 8 نقاط بالمركز الثالث ، أما الفريق السويسي فيحتل المركز الرابع عشر بلا نقاط .

ترتيب المجموعة السابعة

1- كهرباء الاسماعيلية ١٠ نقاط
2 - دمياط ١٠ نقاط
3- بورفؤاد ٨ نقاط
4 - الشهداء ٨ نقاط
5- القنطرة ٧ نقاط
6 - ابو شحاتة ٧ نقاط
7- الرباط و الانوار ٦ نقاط
8- المطرية ٥ نقاط
9 - النوبة ٤ نقاط
10 - غزل دمياط ٣ نقاط
11 - ميت الخولي ٣ نقاط
12 - راس البر ٣ نقاط
13 - ابو صوير ١ نقاط
14 - سماد السويس ٠
15 - غزل السويس .

مريم الجابري

مريم الجابري

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