نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكهرباء في مواجهة قوية ودمياط يحصل على راحة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية و النصف من عصر الأحد ، لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات ، ويحصل فيها فريق دمياط على راحة .

النوبة و المطرية



يتطلع خلالها فريق النوبة لحصد مزيد من النقاط ، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط ، فيما يحتل المطرية المركز الثامن برصيد 5 نقاط .

رأس البر و أبو صوير



حصل الفريق الدمياطي على راحة من المباريات خلال الجولة الماضية ، ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط ، فيما يتطلع فريق أبو صوير لحصد الفوز الأول حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة .

كهرباء الإسماعيلية و غزل دمياط



يتطلع الكهرباء لحصد الفوز للحفاظ على بقاءه بالقمة، ويمتلك 10 نقاط ، أما فريق الغزل فيمتلك 3 نقاط بالمركز العاشر .

القنطرة و غزل السويس



يسعى الأول لتعويض التعادل في اللقاء الماضي ، ويمتلك 7 نقاط بالمركز الخامس ، أما فريق الغزل فيحتل المركز الأخير بلا نقاط .

أبو شحاتة و ميت الخولي



يمتلك أبو شحاتة 7 نقاط يحتل بهم المركز السادس ، أما ميت الخولي فيسعى لتعويض التعادل في الجولة الماضية ، ويحتل المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط .

الشهداء و الرباط



يتطلع الأول نحو الإبقاء على مستواه ، حيث يتواجد بالمركز الرابع برصيد 8 نقاط ، أما الرباط و الأنوار فلديه طموح تعويض التعادل ، ويحتل المركز السابع برصيد 6 نقاط .

بورفؤاد و سماد السويس



يسعى الفريق الأول لتعويض تعادله أمام الرباط ، حيث يمتلك 8 نقاط بالمركز الثالث ، أما الفريق السويسي فيحتل المركز الرابع عشر بلا نقاط .

ترتيب المجموعة السابعة



1- كهرباء الاسماعيلية ١٠ نقاط

2 - دمياط ١٠ نقاط

3- بورفؤاد ٨ نقاط

4 - الشهداء ٨ نقاط

5- القنطرة ٧ نقاط

6 - ابو شحاتة ٧ نقاط

7- الرباط و الانوار ٦ نقاط

8- المطرية ٥ نقاط

9 - النوبة ٤ نقاط

10 - غزل دمياط ٣ نقاط

11 - ميت الخولي ٣ نقاط

12 - راس البر ٣ نقاط

13 - ابو صوير ١ نقاط

14 - سماد السويس ٠

15 - غزل السويس .