نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مذبحة مرتقبة في ريال مدريد من أجل صفقة القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية فرنسية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع أحد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع Le 10 Sport الفرنسي إلى أن الفرنسي كيليان مبابي البالغ من العمر 21 عامًا يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2022 وأنه لم يحسم قراره بعد ما إذا كان سيرحل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أم سيجدد عقده مع النادي العاصمة الفرنسية.

ونوه الموقع الفرنسي أن ريال مدريد سيضحي بالغالي والنفيس من أجل التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل.

وأفاد الموقع الفرنسي بأن إدارة باريس سان جيرمان تحاول إقناع مبابي بتجديد عقده مع النادي الباريسي إلا أنه يواجه صعوبة كبيرة تتمثل في حلم النجم الفرنسي باللعب تحت قيادة مُلهمه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وأكد الموقع الفرنسي أن ريال مدريد سيقدم العديد من التضحيات من أجل جلب مبابي إلى سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل خصوصًا بعد الأزمة المالية التي تعرض لها الملكي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الموقع الفرنسي أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيسمح برحيل بعض من نجوم الفريق من أجل تخفيض سقف الرواتب والتعاقد مع مبابي بالإضافة إلى عدد من الصفقات الجديدة في الصيف المقبل.

وألمح الموقع الفرنسي أن اللاعبين المحتمل رحيلهم عن ريال مدريد هما سيرجيو راموس ولوكا مودريتش، حيث ينتهي عقد كل منهما عقب نهاية الموسم الحالي ويتقاضى كل منهما راتبا ضخما.

وكشف الموقع الفرنسي أن بيريز سيسعى إلى تسوية تلك الأمور قبل التقدم بعرض لشراء مبابي في الصيف المقبل ومن الممكن أيضًا الانتظار حتى صيف 2022 للتعاقد معه بشكل مجاني.