نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي السعودي والرائد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والرائد، يهتم جميع مشجعي الكرة السعودية في هذا الوقت الحالي في دوري الأمير محمد بن سلمان وهذا الدوري مخصص للكرة السعودية ويبحث الجميع عن القنوات الناقلة للمبارة، وهذه المباراة مقرر خوضها مساء يوم الأحد القادم بتاريخ 27 ديسمبر 2020، وهذه الجولة تأتي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين لعام 2021.

أخبار مباراة الأهلي السعودي والرائد القادمة

من الأخبار التي تتداول في الوقت الحالي حول مباراة الأهلي السعودي والرائد قالت الصحف أن المباراة التي ستكون بين فريق الأهلي السعودي والرائد سوف تقام بمشيئة الله في مدينة بريدة في أرضية إستاد الملك عبدالله.

وبالنسبة لفريق النادي الأهلي سوف يدخل هذه المباراة بجرح عميق والسبب بذلك أنه كان قد خرج من بطولة كأس الملك سليمان بعدما أحرز نادي العين هدفين نظيفين في شباك نادي الراقي.

أما بالنسبة لمحبي ومشجعي الفريقين في المملكة العربية السعودية فكلاهما ينتظر مشاهدة مجريات هذا اللقاء الذي يسعى إليه لاعبو فريق الراقي لكي يقوم بخطف نقاط الفوز ويسعى لضمها إلى جعبته لكي ينافس وبكل قوة للحصول على اللقب، وهذا هو الذي في الدوري الذي لم يحصل عليه النادي منذ عدة أعوام كبيرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والرائد القادمة

يبحث بشغف كبير جميع مشجعي الكرة السعودية الرياضية عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والرائد والتي قد تقرر أن تقوم قناة السعودية الرياضية بإذاعة بثها وبث أيضًا أحداث ومجريات البث المباشر.

موعد مباراة الأهلي السعودي والرائد

كان قد تحدد مؤخرًا موعد مباراة الأهلي السعودي والرائد على أن تكون في مساء يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى، أما عن موعد بثها فسيكون كما يلي: