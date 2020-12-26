الأولمبية تتراجع.. استمرار إقامة البطولات وسط إجراءات احترازية مشددة

أصدرت اللجنة الأولمبية بيانًا هامًا لتوضيح قرار الإجراءات الاحترازية الطبية للنشاط الرياضي وقال البيان أنه فى إطار قيام اللجنة الاولمبية المصرية بمسئوليتها وحرصها البالغ على إستمرار الموسم الرياضى واستكماله بأمان تام وإتمام تنفيذ الخطط التدريبية لكافة الألعاب بمراعاة تامة لسلامة اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية فى ظل جائحة فيروس كورونا حتى لا يتأثر المستوى الفنى لهم ، بالإضافة للحرص على عدم إهدار المال العام الذى تم صرفه كدعم للاتحادات الرياضية لتنفيذ خطط الإعداد والتدريب للاعبين .
وبالإشارة للبطولات المزمع إقامتها داخل الصالات المغلقة ولمزيدا من الإيضاح والإجابة على الاستفسارات المتعددة من المعنيين بذلك ، نوضح الآتي:
تؤكد اللجنة الأولمبية المصرية أن الهدف من القرار الذى تم اتخاذه من قبل اللجنة الاولمبية اليوم هو الاستمرار في إقامة البطولات الرياضية المقامة داخل الصالات المغلقة ولكن بالمراعاة التامة بتطبيق الاجراءت الاحترازية كما تم وضعها مسبقا في شهر يونيه الماضي لاستئناف النشاط الرياضي في ظل وجود جائحة فيروس كورونا و ليس المقصد إلغاء إقامة البطولات الرياضية المقامة داخل الصالات المغلقة وانما المقصد الرئيسي هو التأكيد على قيام الاتحادات الرياضية بأداء دورها ومسئوليتها في هذا الشأن بضرورة الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية بعدما تلاحظ وجود تقصير بعض الشئ في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال تنظيم بعض البطولات الرياضية المقامة داخل الصالات المغلقة ، وهو ما يعد ناقوس خطر على حياة الرياضيين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ، والتى كان أخرها إصابة البطلة الأولمبية جيانا فاروق لاعبة المنتخب القومى للكاراتية والمؤهلة لدورة الألعاب الاولمبية طوكيو 2021 ، والتى تمارس اللعب والتدريب داخل صالات مغلقة .
ومن هذا المنطلق رأت اللجنة الأولمبية من واقع مسئوليتها المنصوص عليها تحديدا بالكود رقم 2 من الاكواد الطبية بوزارة الشباب والرياضة والذي نص على الآتي ضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية.
المرحلة الأولى : التدريبات والمنافسات
بدء النشاط التدريبى للرياضات والألعاب الغير تلامسية بدء من 1 يوليو 2020 .
المرحلة الثانية : الألعاب التلامسية
التدريبات بداية من 1 يوليو 2020
المنافسات بداية من 1 أغسطس 2020 وفقًا لرؤية كل اتحاد وقرار اللجنة الأولمبية المصرية أو البارالمبية، وحسب طبيعة كل لعبة ومكان الممارسة ودرجة التلامس.
وتتضمن تلك الفترة التدابير الاحترازية واجبة الاتباع ويقع على كل اتحاد مسئولية تطبيق التدابير الاحترازية وما ينتج عنها من أثار .( مرفق الكود رقم 2).
وطبقا لكتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 3709 بتاريخ 18/6/2020 (المرفق 2) بشأن طلب تعميم الإجراءات الاحترازية والاكواد الطبية على الاتحادات الرياضية للقيام بمسئوليتها في الالتزام الصارم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين خلال تنفيذ الأنشطة الرياضية.
ضرورة التأكيد على عدم إقامة تلك البطولات إلا في ضوء وجود التزام رسمي من الاتحادات الرياضية بإتباع الإجراءات الاحترازية وفقا للاكواد الطبيه لوزارة الشباب والرياضة والتي تم وضعها لاستئناف النشاط الرياضي خلال شهر يونيو الماضي في ظل وجود جائحة فيروس كورونا وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية على عدم إقامة أية بطولات رياضية لمختلف الألعاب الرياضية إلا في ضوء الالتزام بتلك الاكواد والاجراءات الاحترازية وذلك في إطار الحرص على سلامة أبناء مصر الرياضيين والعاملين في مجال الرياضة من إداريين وفنيين.
مع إلزام الاتحادات الرياضية بعدم إقامة بطولاتها إلا بعد إعداد تقرير طبي مفصل يتضمن كافة الإجراءات الاحترازية والخطة المتبعة في تنفيذها على أن يعتمد هذا التقرير من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد ورئيس الاتحاد .
وأخيرًا تناشد اللجنة الاولمبية المصرية كافة الاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والأكواد الطبية وعدم خرقها أو التهاون فى تطبيق أيًا من بنودها حرصًا على سلامة وصحة أبناء مصر الرياضيين الذين يعدوا ثروة قومية لمصرنا الغالية .
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