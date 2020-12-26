العارضة تحرم النني من هدف رائع في ديربي لندن

حرمت العارضة، محمد النني لاعب وسط أرسنال من تسجيل هدف رائع بمرمى تشيلسي بالمواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب الإمارات ضمن مواجهات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وسدد النني على مرمى أرسنال بعدما تلقى كرة على حدود منطقة الجزاء بالدقيقة 84 وحولها نحو شباك تشيلسي لكن اصطدمت بالعارضة.



وحرمت العارضة النني من تسجيل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وانتهت المباراة بفوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليعود الجانرز لسكة الانتصارات والتي غابت عنه في آخر 8 مباريات بالدوري الإنجليزي.



وارتفع رصيد أرسنال إلى النقطة 17 في المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 25 في المركز السادس.