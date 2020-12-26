لا تغلق المحروسة أبوابها.. يعقوب السعدي يتغزل في محمود الخطيب

تغزل الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، في محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب يعقوب السعدي عبر حسابه الشخصي "تويتر": "الخطيب في دبي .. الجو أجمل والضوء أبهى .. كلما التقيته يزداد الباب اتساعا والجسر امتدادا ونبدو حين نحكي وكأننا نزرع .. الحديث مع بيبو ليس كلاما يمضي .. بعض حكاياته زهور وتمر .. الخطيب إنسان بطعم ورائحة الأيام والنيل والزرع .. مع بيبو أجلس مع مصر فلا أمل ولا تغلق المحروسة أبوابها".

ووصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي الي دبي لحضور حفل جلوب سوكر الذي يقام مساء غد.

ولبي الخطيب دعوة مؤسسة «جلوب سوكر» وحضور الاحتفالية التي تقيمها ذات المؤسسة غدًا في دبي، لتكريم نادي ريال مدريد بوصفه نادي القرن، والنادي الأهلي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط.

ويتسلم محمود الخطيب جائزة النادي الأهلي، في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه المناسبة.

وكان رئيس الأهلي قد تلقى خطابًا من مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي قبل عشرة أيام، تدعوه للاحتفالية الكبرى التي سوف تقيمها بحضور نجوم الكرة العالمية، ووافق الخطيب على قبول الدعوة.

يذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة و٤٠% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.