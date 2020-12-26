كان نفسي أسجل اليوم.. النني: آرسنال لم يخسر المواجهات الماضية بسبب الأداء

أكد محمد النني متوسط ميدان نادي آرسنال الإنجليزي أن الفريق لم يكن يخسر في المباريات الماضية بسبب الأداء، مشيرًا إلى أمنيته أن يحرز هدفا في الكرة التي اصطدمت بالعارضة.
وقال النني في تصريحات عبر قناة "بي ان سبورتس" بعد الفوز على تشيلسي 3-1: "سعداء للغاية بالأداء والنتيجة ونحن نعلم ما الذي سيحدث في الفترة المقبلة وكنا على علم بضرورة تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، والفوز في مواجهة تشيلسي شيء صعب للغاية بالنسبة لنا."
وتابع: "أتمنى أن يكون الفوز في المباراة دفعة قبل خوض المباريات القادمة.. في الفترة الماضي لم نخسر بسبب الأداء، لكن دائمًا كان هناك سوء حظ، وكنا دائمًا نقول يجب ان نلعب لنظهر أننا فريق كبير ونعود لمكان نستحقها".
وأضاف: "آرسنال فريق كبير ولا يستحق التواجد في هذا المركز، لكن هناك ثقة من أننا سوف نعود إلى الطريق الصحيح لأننا كنا نبذل كل الجهد."
واختتم تصريحاته بالحديث عن تصويبته التى ارتدت من العرضة، قائلًا: "كنت أتمنى أن أسجل هدفًا لأنه كان سيصبح من الأهداف الحلوة".
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