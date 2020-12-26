عارضة النني وركلة جزاء ضائعة .. أرسنال يفوز على تشيلسي 3-1 فى مباراة مثيرة

انتهت مباراة أرسنال وتشيلسي بتقدم الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .
وشهدت الدقائق الأولى من المباراة ضغطا شديدا من جانب الفريقين وحاول كل منهما تسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط في المباراة .
كما شهدت الدقيقة 20 ، مطالبة من جانب لاعبي البلوز بركلة جزاء للمهاجم ابراهام عقب تدخل عنيف ضده من مدافع ارسنال الا ان الحكم لم يحتسب شئ ويقرر لعب الكرة ركلة ركنية .
واضاع لاكازيت انفراد تام بالمرمى في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول حيث تلقى عرضية من الجانب الأيمن الا انه سقط وهو يسدد الكرة لتذهب بعيدًا وتخرج خارج المرمى .
وفي الدقيقة 33 استطاع الكسندر لاجازيت من تسجيل هدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعدما عرقل مدافع تشيلسي الظهير الأيسر لفريق أرسنال .
وقبل لحظات من انتهاء الشوط الأول ، سجل تشاكا هدف رائع من ركلة حرة ، حيث سدد الكرة صاروخية من فوق الحائط البشري لتسكن الشباك .
وفي بداية الشوط الثاني ، في الدقيقة 56 نجح ساكا من تسجيل هدف ثالث لفريق الجانرز ليعلن تفوقهم بالمباراة وحصد الثلاث نقاط .
وفي الدقيقة 84 ، سدد محمد النني تسديدة قوية للغاية لتصطدم بالعارضة وترتد لمهاجم ارسنال الذي يسددها هو الاخر ليتصدى لها ميندي حارس تشيلسي ويحولها لركلة ركنية .
الا ان المباراة كانت على صفيح ساخن في الدقائق الأخيرة ، حيث نجح تامي ابراهام من تسجيل هدف بعدما تلقى عرضية من هودسون اودوي ليسجل الاول للبلوز .
وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع ، أضاع جورجينو لاعب تشيلسي ركلة جزاء لفريقه ليبعدهم تماما عن المنافسة في المباراة .
وشهد تشكيل أرسنال تواجد المصري محمد النني أساسيًا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين خلال دقائق .
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي :.
حراسة المرمى :لينو
خط الدفاع : تيرني - ماري - هولدينج
خط الوسط : ساكا - تشاكا - النني - بيليرين
الهجوم : مارتينلي - لاكازيت - رووي
بينما جاء تشكيل تشيلسي الإنجليزي كالتالي :.
حراسة المرمى : ميندي
خط الدفاع : تشيلويل - سيلفا - زوما - جيمس
خط الوسط : ماونت - كانتي - كوفاسيتش
خط الهجوم : فيرنر - أبراهام - بوليسيتش
ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي 26 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الـ 14 بـ 17 نقطة.
يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.
ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.
قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.
الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عارضة النني وركلة جزاء ضائعة .. أرسنال يفوز على تشيلسي 3-1 فى مباراة مثيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.