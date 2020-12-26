عارضة النني وركلة جزاء ضائعة .. أرسنال يفوز على تشيلسي 3-1 فى مباراة مثيرة

انتهت مباراة أرسنال وتشيلسي بتقدم الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة ضغطا شديدا من جانب الفريقين وحاول كل منهما تسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط في المباراة .

كما شهدت الدقيقة 20 ، مطالبة من جانب لاعبي البلوز بركلة جزاء للمهاجم ابراهام عقب تدخل عنيف ضده من مدافع ارسنال الا ان الحكم لم يحتسب شئ ويقرر لعب الكرة ركلة ركنية .

واضاع لاكازيت انفراد تام بالمرمى في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول حيث تلقى عرضية من الجانب الأيمن الا انه سقط وهو يسدد الكرة لتذهب بعيدًا وتخرج خارج المرمى .

وفي الدقيقة 33 استطاع الكسندر لاجازيت من تسجيل هدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعدما عرقل مدافع تشيلسي الظهير الأيسر لفريق أرسنال .

وقبل لحظات من انتهاء الشوط الأول ، سجل تشاكا هدف رائع من ركلة حرة ، حيث سدد الكرة صاروخية من فوق الحائط البشري لتسكن الشباك .

وفي بداية الشوط الثاني ، في الدقيقة 56 نجح ساكا من تسجيل هدف ثالث لفريق الجانرز ليعلن تفوقهم بالمباراة وحصد الثلاث نقاط .

وفي الدقيقة 84 ، سدد محمد النني تسديدة قوية للغاية لتصطدم بالعارضة وترتد لمهاجم ارسنال الذي يسددها هو الاخر ليتصدى لها ميندي حارس تشيلسي ويحولها لركلة ركنية .

الا ان المباراة كانت على صفيح ساخن في الدقائق الأخيرة ، حيث نجح تامي ابراهام من تسجيل هدف بعدما تلقى عرضية من هودسون اودوي ليسجل الاول للبلوز .

وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع ، أضاع جورجينو لاعب تشيلسي ركلة جزاء لفريقه ليبعدهم تماما عن المنافسة في المباراة .

وشهد تشكيل أرسنال تواجد المصري محمد النني أساسيًا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين خلال دقائق .

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي :.

حراسة المرمى :لينو

خط الدفاع : تيرني - ماري - هولدينج

خط الوسط : ساكا - تشاكا - النني - بيليرين

الهجوم : مارتينلي - لاكازيت - رووي

بينما جاء تشكيل تشيلسي الإنجليزي كالتالي :.