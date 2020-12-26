سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته في السويس استعدادا لـ بيراميدز| صور

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته اليومية على استاد السويس الجديد، استعداد لخوض مباراة بيراميدز التي ستقام في السابعة والنصف مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
وقرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق، أن يكون المران خفيفا، خوفا على اللاعبين من الإصابات أو الإرهاق قبل خوض لقاء الغد، الذي يقام على ملعب استاد السلام.
وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في أول جولتين بمسابقة الدوري الممتاز، الأولى على حساب الإنتاج الحربي بهدفي شريف دابو ومحمود نبيل، والثانية على حساب البنك الأهلي 3-1 من توقيع شادي حسين هدفين وشريف دابو هدفا.
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